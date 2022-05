Patrice HAY

Possédant une bonne connaissance des entreprises dans divers secteurs, mon expérience de l’informatique de gestion et de la gestion de projet m’entraine toujours plus avant.



Constamment au service et à l’écoute des clients, je suis toujours disponible pour leur apporter mes conseils et mes prestations.



COMPETENCES FONCTIONNELLES.

Banque : back-office de gestion de prêt et trésorerie.

Transport : route, fret et maritime.

Maritime : routing, voyages, escales et services.

Logistique : dispatching et EDI (grande distribution, maritime et fluvial).

Industrie : production, ordonnancement, méthodes et gestion de stock.

Entreprise : comptabilité, gestion commerciale et gestion import-export.



COMPETENCES TECHNIQUES, MOA et ORGANISATIONNELLES.

Systèmes d’exploitation : Windows, OS400.

Bases de données : DB2, Oracle, HyperFile, ACCESS, SQL Serveur.

Environnement : Windows, AS400.

Outils de développement : A.G.L. Windev (7 à 15) et ADELIA, RPG (36, IV, ILE et free), CLP et CLLE, SQL et TOAD.

Maîtrise d’ouvrage : Animation de réunion, Recueil de besoin, Aide au consensus, Aide au choix, Rédaction de cahier des charges, Rédaction des spécifications fonctionnelles générales et détaillées, Réalisation de recette, Audit et conseil logistique, Formation utilisateurs.

Gestion de projets : Analyse projet, Planification, Estimation de charges, Dispatching des activités sur une équipe (10 personnes), Mise en application et suivi de Charte de développement, Coordination et communication vers les Directions et utilisateurs, Rédaction de documents projet (Reporting, Plan Qualité Projet, Manuels d’utilisation, Manuels de maintenance, etc), Négociation et suivi de prestation avec SSII.

Connaissance des outils de gestion projet « CMMI développer » (méthode IBM).



