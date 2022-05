Patrice HERAULT

Expert agrée SFR Assistance - Connect Assistance

(courants faibles et technologie xDSL (ADSL,ADSL2+,VDSL,etc)



Responsable technique au sein d'une petite entreprise de services IT.

Spécialiste dans le dépannage des réseaux professionnels, je peux aussi intervenir au sein des foyers afin de régler les problèmes liés à l'internet, à l’ordinateur ou tout autre périphériques.

Je peux également vous dépanner à distance afin d'établir un devis plus rapide et plus précis en fonction des besoins.

www.arcadiainfo.com



Mes compétences :

Informatique

Aéronautique

ADSL

Commercial

Graphisme