Je suis actuellement en formation comme chef d'équipe de production pour la société NEMERA basée en Allemagne, où je participe et gère une équipe de trois à quatre personnes dans le cadre de la production.

A thermes le but est de le travail d'une équipe en VSD, suite à une augmentation de production.



Mes compétences :

Minutie et organisation

Persévérance et Foi en soi

Méthodique et responsable

Bon relationnel et qualité d'écoute