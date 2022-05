Patrice HERRMANN

Ancien gestionnaire d'un programme INTERREG cofinancé par le FEDER et chargé de mission dans des structures internationales, je dirige la business unit Absiskey Politiques Publiques (anciennement VIAREGIO) faisant partie du groupe Absiskey (www.absiskey.com).

Je maîtrise toutes les étapes du cycle de vie d'un programme européen et des projets qu'il cofinance ainsi que la mise en oeuvre des politiques publiques.

Je suis formateur pour de nombreuses collectivités publiques ainsi que pour des écoles françaises de la fonction publique et notamment pour le programme Syni de la ville de Lausanne.

Je rédige des études et des évaluations pour le compte notamment de clients publics de tous niveaux (organisations européennes, ministères, niveaux régional et local).

Je suis notamment spécialisé dans l'accompagnement de politiques transfrontalières, en particulier entre la France, la Suisse et l'Allemagne et dans la mise en oeuvre de projets dans le cadre des fonds européens.



Spécialités :Gestion de projets dans le cadre des financements européens.

Gestion de programmes cofinancés par l'UE.

Mise en oeuvre et évaluation des politiques publiques.

Formateur sur les questions européennes (politiques et financements de l'UE)



Mes compétences :

Spécialiste de la coopération transfrontalière

Gestionnaire de fonds européens