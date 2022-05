Nicolas HANNEBICQ

DGS de La Madeleine , ville de 22000 habitants et 300 agents voisine de Lille, j'ai souhaité rejoindre VNF après 9 ans de service sur le même poste.



La division politiques foncières et domaniales du siège de VNF a une fonction d'orientation et une fonction support pour les directions en région. Elle est en charge de la valorisation du domaine, et du suivi des recettes domaniales.



Mes compétences :

Démarche qualité

Domaine public

Management

Management public

Qualité