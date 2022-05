Patrice HERVE

Mon expérience de Business Manager s'est construite avec des équipes de taille moyenne, principalement dans la vente de solutions informatiques et de progiciels, et plus récemment de solutions de vidéo-protection.



Responsable d'affaires, Directeur d'agence et de centre de profit, j'ai souvent animé la synergie interne dans un Groupe et un réseau de partenaires.



Les secteurs économiques que j'ai abordés ont été ceux de l'industrie, de la distribution-retail, du transport et de la logistique, du monde bancaire, pour des PME/PMI ou des grands comptes.



J'aime piloter le développement commercial et m'engager fortement sur le terrain, faire grandir mes équipes en partageant avec elles une vision, des objectifs et des challenges.



Actuellement en charge du développement des ventes en Grands Comptes, de l'animation commerciale des partenaires revendeurs/prescripteurs, j'apporte mon expérience pour accompagner l'entreprise dans ses nouveaux défis.



Mes compétences :

Management des ventes

Vente

Management opérationnel

Gestion de projet

Direction de centre de profits

Management commercial

Gestion du stress

Gestion de partenariats

Gestion du changement

Logistique, Transport, Yard Management System

Direction de projet