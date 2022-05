Patrice HIBST

Après quelques années années dans diverses entreprises de transports en tous genres , je me suis tourné vers la logistique industrielle et ses différents métiers , en dernier lieu les conditionnements , en particulier pour l'automobile . J'ai aujourd'hui perfectionné mes compétances et mon expérience au travers d'un mastère 2 spécialisé en Supply chain et Projets industriels.





Mes compétences :

SAP

IBM AS400 Hardware

Lean supply chain

Conditionnement

Logistique

Coordination de projets

Gestion de projet

Automobile

Process

Suivi de projet

Audit

Supply Chain

Forklift Trucks

Enterprise Resource Planning

SAP IS T