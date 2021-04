Le saviez-vous ? À la question « où êtes-vous le mieux conseillé ? », 77% des clients répondent « chez un conseiller en gestion de patrimoine », contre seulement 6% « dans une banque » (étude TNS-Cardif 2017).



Et vous, comment prenez-vous vos décisions quant à la gestion de votre patrimoine?



Ce que nous faisons et avec qui nous travaillons :



Ethicus Patrimoine est un cabinet de conseil et gestion privée qui accompagne les particuliers et les chefs d'entreprise dans la gestion de leur patrimoine.



Ce qui fait notre différence :

Nous ne dépendons daucun promoteur, daucune banque ou compagnie dassurance, nous avons donc la liberté de vous proposer un conseil objectif et impartial.



Vous êtes un particulier, nous vous accompagnons pour :

Optimiser votre fiscalité

Préparer votre retraite

Épargner en alliant performance et maîtrise des risques

Investir dans l'immobilier

Protéger votre famille

Transmettre votre patrimoine



Vous êtes chef d'entreprise, nous vous accompagnons pour :

Vous protégez, vous et vos proches

Préparer votre retraite

Optimiser votre rémunération

Placer votre trésorerie

Mettre en place une épargne salariale

Transmettre votre entreprise



Voici comment nous allons vous aider :



Mise en place dune stratégie patrimoniale adaptée à votre situation, à votre profil et à vos besoins

Des compétences et une expertise dans les domaines juridique, fiscal, financier et immobilier.

Une sélection rigoureuse de solutions de défiscalisation et d'investissement immobilier et financier

Des partenaires de confiance dont la notoriété et le crédit sont irréprochables

Lengagement dune relation de confiance et dun suivi sur le long terme



Vous cherchez un interlocuteur de confiance pour vous aider à prendre les bonnes décisions au bon moment? Contactez-nous :



06 86 14 05 48

gilles.haenel@ethicus.fr

www.ethicus.fr