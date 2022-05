Patrice HOF

Généraliste RH de formation, J'ai parcouru la plupart des spécialités de ce métier, de la gestion administrative du personnel aux problématiques de rémunération via le recrutement et la gestion de la flexibilité. Mon intérêt pour les technologies de l'information et la communication m'a ensuite conduit vers les systèmes d'information RH et la facilitation de leur déploiement.



J'ai récemment complété ma formation afin de potentialiser mon expérience en l’enrichissant de méthodologies et d’outils pour conduire et accompagner les transformations organisationnelles et l’amélioration de la performance fonctionnelle.



Je travaille en ce moment sur des chantiers d'organisation et d'optimisation des processus, en collaboration avec les acteurs métier.



Passionné par les usages collaboratifs et la mobilisation de l’intelligence collective et fasciné par le formidable potentiel de leur combinaison aux solutions de gestion de l’information, je suis à l'écoute d'une nouvelle opportunité dans le domaine du développement organisationnel, de l’optimisation des pratiques métier et de la capitalisation des savoirs.



Mes compétences :

Conduite du changement

Expression de besoin

Analyse des besoins

Communication

Analyse de poste

Sharepoint

Sap hr

Animation de réseau

Rédaction

Rémunération directe et indirecte

Analyse d'impact

Organisation et stratégie

Knowledge Management. Ingénierie Documentaire

SIRH

HRIS

Ressources humaines

Conseil

Plateforme collaborative