Patrice HOUIZOT

Après plus de 10 ans dans une SSII, d'abord comme ingénieur automaticien, puis responsable d'un pôle automatique, j'ai créé Acsystème en 2002 avec 3 autres associés automaticiens expérimentés, afin de proposer aux groupes industriels et aux laboratoires de recherche une offre spécialisée en automatique, traitement du signal, techniques d'optimisation et informatique scientifique.



Mes compétences :

Labview

Automatique

Modélisation

Simulink

Informatique scientifique

MATLAB

