Bonjour,

Option:Naturel. vous propose désormais ses "Jardins Urbains" mobiles et autonomes.

Démontables, hauteur 70 cm, circuit d'eau fermé avec pompe à bras traditionnelle et coffre de rangement. Forme en "V" pour plus d'accessibilité.

Solution idéale pour constituer un jardin bio chez soi, dans les quartiers, les écoles, les maisons d'accueil...

RDV sur FacebookArray .