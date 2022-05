Bonjour



En 1985 je suis recruté par Montaigne Diffusion,distributeur de la marque LACOSTE en France

Je commence cette fantastique aventure par un poste de représentant des lignes chaussures,bagageries,raquettes sur la région parisienne et ceci jusqu'en 1989

Suite au développement des lignes textiles je deviens représentant sur les départements 92,Paris 8,16,17

En 1993 un départ à la retraite me fais postuler à ma mutation sur le secteur des départements 09,11,12,30,34,48,66 et Andorre .poste qui m'est accordé

En 2002 ma direction me propose de m'occuper du développement des corners sur la France car un nouveau concept LACOSTE doit être installé auprès des magasins multimarques afin de valoriser l'image de marque

J'installe 250 corners en 5 ans en relation avec une équipe de 15 commerciaux,8 merchandisers et deux assistantes



J'aimerais trouver un challenge dans la distribution textile que mon expérience mettrait à profit

Voilà que dire de plus si ce n'est merci de m'avoir lu

PATRICE HOUZIAUX 06/21/42/00/22



Mes compétences :

Professionnalisme

Relationnel