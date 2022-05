Patrice HUE

Mes capacités d’adaptation et ma mobilité sectorielle m’ont amené à avoir une connaissance des produits étendus ; de l’import-export automobile, de la gestion de pièces détachées, à l’organisation de manifestations, ou la distribution de produits vidéo. Ce, dans des entrepôts de 16 000 à 120 000 m².



Homme de terrain qui a su assumer successivement les différentes tâches de ce métier ; c’est pourquoi j’ai acquis des aptitudes particulières dans la mobilisation du personnel à respecter les engagements pris et dans l’optimisation des méthodes et moyens techniques afin d’y parvenir.