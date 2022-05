Patrice HUPIN

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES:



MARKETING:

- Création et mise en place des supports de communication.

- Positionnement des PLV.

- Animation presses locales et régionales.

- Mise en place de tarifs promotionnels visant au déstockage des véhicules.

- Intégration et mise en place de financements d'achat (LOA) avec entretien inclus en partenariat avec COFICA - année 2000.

- Création d'outils de suivi de clientèle pour reporting, relance et fidélisation.

- Mise en place gestion VO VD via la plateforme PLANET VO.



ADMINISTRATION EQUIPE - VENTE:

- Evaluations et prise en charge des O.R atelier des véhicules d'occasion destinée à la vente.

- Suivi des stocks.

- Gestion des plannings de roulements des équipes de vente.

- Appréciations des marges VO/VN.

- Mise en place de tableau de suivi des ventes pour ajustement des besoins de la clientèle.

- Gestion des comptes client en cours, propositions crédits, ajustement fidélisation.



MANAGEMENT:

- Reproting des résultats par équipe et par vente.

- Proposition d'ajustement des ventes au regard des résultats VO/VN.

- Gestion des différents points de vente en autonomie.



Mes compétences :

Training équipe de terrain

Techniques de vente

Planet VO - stratégie de vente des véhicules d'occ

Management