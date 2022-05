Patrice HUTIN

Ancien dirigeant d'entreprises, principalement aux USA et en Angleterre, spécialiste de l'élaboration et mise en oeuvre des stratégies de développement et de la mise en phase des organisations avec les objectifs stratégiques qu'elles doivent servir.

Convaincu que le succès d'une organisation repose d'avantage sur la compétence et la motivation des hommes que sur la qualité et/ou pertinence des processus de fonctionnement.

Très actif dans l'accompagnement de dirigeants et de comité de direction.

Accompagnement de fonds d'investissement tout au long de leur cycle d'investissment, depuis l'étude d'opportunités jusqu'au recrutement de dirigeants en passant par la Due Diligence Stratégique.



Mes compétences :

Facteur Humain

Investissement

Organisation

Stategie