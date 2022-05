Patrice HURST

Au sein de votre société, je peux vous faire profiter de mon expérience en tant que Responsable des Systèmes d’Information. Mes compétences techniques sur les systèmes me permettent de m’adapter facilement à tous types d’environnement de travail.



Organisé et rigoureux, au cours de ma carrière, je me suis parfaitement intégré aux équipes des entreprises dans lesquelles j’ai effectué les tâches qui m’incombaient. Ces différentes étapes m’ont amené à être promu Responsable Informatique & Telecom, mission au cours de laquelle j’assure des fonctions d’encadrement, de suivi d’équipes, et de support aux utilisateurs.



Je vous invite à lire mon CV, et je suis à votre disposition pour vous rencontrer afin que nous étudiions ensemble la possibilité d’une future collaboration.



Mes compétences :

Linux

Administration réseaux

Réseaux d'entreprises

Téléphonie

Réseaux informatiques & sécurité