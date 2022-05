En recherche d'un nouveau challenge pour accompagner le développement et la croissance d'une entreprise, fort d'une expérience riche dans le monde de la grande distribution et de la gestion d'infrastructures sportives, je désire aujourd'hui intégrer une entreprise dans un nouveau domaine, afin de continuer à progresser tout en mettant à profit mes capacités de travail.



Reconnu pour mon exigence, je possède une écoute active, une grande capacité d'investissement et une faculté à transmettre à mes collaborateurs.



Je suis certain, de part mon dynamisme, mon sérieux, ma rigueur, ma polyvalence et ma volonté sans faille garantir les objectifs, de pouvoir contribuer au développement votre entreprise.



N’hésitez pas à me contacter : Patrice Imbert 06 52 27 94 62



Mes compétences :

Esprit d'initiative

Travail en équipe

Challenge

Autonomie

Augmenter les compétences

Envie de partager

Rigueur

Envie d'apprendre

Adaptabilité