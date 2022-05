Patrice JELEN

LANCEMENT CONTRAT MAINTENANCE AU 01.03.14

INFRATEL DEVIENT N°1 en France en terme de volume de sites solutions alternatives à l'ADSL dans les zones blanches soit 2250 sites avec plus de 200 sites supplémentaires en 2015



Février 2014

Lancement du service production

Fabrication de l'ensemble des pièces de serrurerie nécessaire a la réalisation d une infra. Télécom ( support antennes/TD, mat platine...) et mise en sécurité (garde corps échelle ...)

Mars 15 : Embauche d un soudeur suppl.



LANCEMENT MARCHE TRAVAUX "HOTSPOT WIFI SNCF"

http://www.lemonde.fr/tiny/4363175/



CONSTRUCTION 2015 & 2016

Dans le cadre des déploiements de réseaux wifimax MImo INFRATEL a en portefeuille la construction de :

230 Sites Région Meurthe & Moselle

100 Sites Région Gers

180 Sites Région Cher

30 Sites Région Auvergne

250 Sites Région Manche



Dans le cadre des déploiements de RESEAUX HOTPOTS, élargissement du marche wifi SNCF Gares secondaires Paris, Rhône Alpes



22 Avril 14 : ouverture de l agence Centre d INFRATEL a VENISSIEUX 69

01 Janvier 15 : ouverture de l agence Ouest d ' INFRATEL a VILLEDIEUX 50

01 Juin 15 : ouverture des agences Sud Est d INFRATEL a BEZIERS 34 et Sud Ouest d INFRATEL a PREIGNAN 32

01 Octobre 15 : pôle travaux à BOURGES



Avril 15 : Mise en place d un service Bureau d études & DAO.

* Conception des APD / DOE selon les outils & process des Opérateurs.

* Réalisation tous types de plans sur autocad, Schémas électriques.

* Réalisation des demandes COMSIS

* Possibilité de prestations complémentaires

Sur sites : Survey , relève de côtes



Élargissement de nos activités :



VIDÉO / ALARME

INFRATEL accompagne les communes pour le déploiement de leur système de vidéo-protection. Contrats signés avec Montois La montagne (57), Téterchen (57)



Présent sur le marche des PARTICULIERS sur de la pose de CPE wifi avec notre partenaire FAI OZONE, INFRATEL développe ces activités "ALARME & VIDEO"

INFRATEL propose la nouvelle génération de centre d alarme qui va gérer la maison sans abonnement ni redevance et évolutive vers plus de confort de vie.



PARTENARIAT avec la Société ACOREL

Développeur informatique industriel

Marche de solutions de comptage automatique de personnes, 900 boutiques Orange en France : étude, installation et maintenance.

2016 Extension de notre collaboration avec ACOREL

"Agences banque populaire"



PARTENARIAT 2015

avec la Sté SPIE / CIRCET / SNEF pour la réalisation d Infrastructures & Maintenance de points hauts pour les OP mobiles



PARTENARIAT 2015 avec la Sté INFOSAT pour le Déploiement & Maintenance technologies wireless



PARTENARIAT 2015 avec la Sté SIAE équipementier FH, pour la pose des infrastructures & MES des faisceaux licenciés.



INFRATEL développe ces activités pour consolider son avenir ...

PARTENARIAT 2016 avec la Ste EIFFAGE pour la réalisation de travaux Fo FTTH phase D2 région Auvergne-Rhône-Alpes



Afin de satisfaire à l ensemble de nos marchés, INFRATEL a besoin de vous :

Nous recherchons des Ste locales sur toute la France pour la réalisation d interventions maintenance wifi, pose Hotspot et réalisation d'infrastructures télécom wifimimo.

Nous rejoindre, c est une activité sur toute l année !!!

Info@infratel.tel





INFRATEL recrute 2 semestre 2017 :

* Technicien télécom radio : MES baie, mesures radio tte France

* conducteur travaux télécom infrastructure réseaux mobile région : Sud / Ouest / Est

* Chef projet télécom gestion activité MoE/MoC région Ouest

* Monteur pyloniste : installation systèmes antennaires tte France

* profil soudeur semi, assembleur aux plans poste sur Metz

* technicien IP réseaux wifi région Ouest / Est



Expérience exigée

Possibilité de CDI

rejoindre une équipes dynamique ...

Contact : recrutement@infratel.tel



Mes compétences :

Infrastructure

Maintenance

MOE

Sécurité

Fabrication serrurerie

MOC

Bureau d études

Réseaux telecom

FO

HOTSPOT