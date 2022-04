Georges REGNIER

Madame, Monsieur,

Riche de multiples expériences dans le domaine des télécommunications ainsi que dans l'énergie, comme responsable technique et opérationnel, chef de projet France et export, je souhaite assurer la gestion complète de projet.

Habitué à gérer le déploiement de projet, je suis en mesure d'assurer des responsabilités techniques et humaines en animant un projet et en y participant depuis son devis jusqu'à sa livraison.

Persuadé que mon dynamisme, ma faculté d'adaptation et mon expérience correspondent à vos exigences, je vous propose de nous rencontrer afin de vous exposer mon parcours professionnel notamment avec le Ministère de l'Intéreiur, SFR, Alcatel-Lucent et Alstom T&D.

Dans cette attente, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur l'expression de ma sincère considération.

G. REGNIER

Chef de Projet

Mobile : 0689089671



Mes compétences :

Gestion de projet

Expertise technique radio

Recrutement et formation d'ingenieur

Télécommunications

Management

Expertise technique

Communication

Informatique

Voix sur IP

Routage IP

Routeur Cisco

Système d'information

Systèmes et réseaux

Civil Engineering

Installation

Electrical Engineering

Installation and Commissioning

PABX

Système Tetra

WiMAX

Router

Ingres

C Programming Language

DECT

GSM

HSPICE

LabWindows/CVI

Microsoft Project

Pascal

Plesiochronous Digital Hierarchy

Simulink

Synchronous Digital Hierarchy

TETRA

UMTS

UNIX