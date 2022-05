Patrice JOLY

Le monde hospitalier que l'on a côtoyé pendant près de 25 ans ne peut (normalement) laisser insensible quiconque des difficultés que rencontrent quotidiennement les personnes désorientées ou en situation de handicap - difficultés qui sont principalement, la conjonction d'une information pas bien comprise et d'une signalisation inadéquate ou inadaptée..

Cette expérience m'a permis de démontrer qu'une signalétique de qualité et appropriée réduit significativement le nombre d'accidents, d'incidents, d'incompréhensions, d'interpellations ou de conflits.

C'est alors que JOLYSignal / HANDISignal a vu le jour, ..., en proposant une signalisation qui s'inscrit pleinement dans une démarche citoyenne institutionnelle.

Aujourd'hui, concepteur et créateur d'une signalétique sur mesure, JOLYSignal tente de s'adapter à toutes les situations afin de proposer dans chaque projet (nouveau, en cours ou dans un cadre bâti) d'intégrer l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

En d'autres termes, JOLYSignal s'implique dans l'accessibilité des bâtiments et propose une gamme complète de produits universalistes et des services adaptés à toute situation de handicap (déficiences visuelle, auditive, cognitive ou de mobilité).

Plan tactile et multi-sensoriel, balise de guidage, table d'information et d'orientation multi-sensorielle, marquage braille et/ou en relief, bande d'éveil à la vigilance, clous podotactiles sont autant de produits qui permettent d'apporter une valeur ajoutée à chaque entreprise qui souhaite s'inscrire dans une démarche citoyenne.

Le Bureau d'études de JOLYSignal conseille en accessibilité tout en s'adaptant au(x) secteur(s) d'activité et dès lors propose des solutions de signalétiques statiques et/ou dynamiques destinées au grand public et adaptées à tous types de handicap.

Au-delà de cela, JOLYSignal propose aussi des visuels (intra ou extra-muros, statiques ou dynamiques) d'information et d'orientation, des cadres, des vitrines, des présentoirs, des totems, des enseignes, ..., et enfin les pictogrammes sécurité santé !

N'hésitez pas à nous demander plus de précision(s) sur info@jolysignal.be ou au +32 470/540.185 ou +32 65/431 739

Retrouvez aussi notre offre surArray (actualisation en cours pour que ce site soit accessible à tous)



Mes compétences :

Ingénierie

Gestion de projet

Qualité

Environnement