Patrice JOURNOUD

J'aime comprendre la donnée, l'analyser et la faire "parler". Pour y parvenir, j'explicite le Système d'Information, je conçois et je développe des IHMs de visualisation.



Je suis à l'écoute de vos problématiques métier.



J'ai 13 ans d'expérience, notamment dans un contexte scientifique et technique.



J'ai une expérience d'une année en développement Web.



Je suis l'évolution des technologies par de la formation continue (Obtention du Titre de Concepteur Développeur Informatique, reconnu par le Ministère du Travail, durée 10 mois, en 2015).



Mes compétences :

IDL-exelis

Développeur

Matlab

Conception graphique

Java EE