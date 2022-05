Patrice JUNCHAT

" Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde" GANDHI



Cela fait presque 20 ans maintenant que j'accompagne les personnes et les groupes en individuel et en entreprise, dans leur désir de changement. J'ai été certifié dans différents domaines: TBSI, PNL, Relation d'aide, Coaching, Hypnose, EFT, Formateur, Cohérence Cardiaque, Stratégies d'apprentissage et autres...

Depuis ces dernières années je me consacre principalement à la pratique de la Thérapie Brève Self Inductive.