Antoine JUNCHAT

14 années d'expérience professionnelle



Missions de conseil dans le domaine des moyens de paiement et des flux :

• Organisation et refonte de processus métiers

• Assistance à maîtrise d'ouvrage

• Intégration du réglementaire et des nouvelles normes d'échanges

• Accompagnement du changement

etc.



Expériences sectorielles

• Banque - Finance

• Assurance



Expertises fonctionnelles

• Moyens de Paiement domestiques & internationaux

• Swift, SEPA (SDD, SCT)

• Flux de Trésorerie

• CRM

• Titres

• Assurance IARD et Assistance.



Mes compétences :

AMO

ACCOMPAGNEMENT DU CHANGEMENT

CONSEIL

Sepa

Banque

Paiements