Développeur de logiciel par passion, j'en suis arrivé au référencement naturel car je souhaitais distribuer et vendre mes logiciels en direct, sans intermédiaire.



Mes amis m'ont ensuite demandé de référencer leurs sites internets comme je l'avais fait pour moi et cela est devenu progressivement ma nouvelle carrière.





Mes compétences :

Objective c

C++

Référencement naturel

Photoshop

Php/mysql