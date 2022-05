Patrice LACOSTE

Soudeur depuis 1999, polyvalent sur l'ensemble des procédés de soudage manuel, diplômé IWS (spécialiste international en soudage) de l'apave et diplômé IWT (technologue international en soudage) de l'institut de soudure de Latresne, j'ai décidé en 2010 de transmettre mon savoir-faire (passionné par la pédagogie et les métiers de la métallurgie).



d'enseignement dispensé :



*Passage de qualifications de soudeurs et de modes opératoires dans les domaines de la pétro-chimie, de l'aérospatial, du gaz, du ferroviaire, et du nucléaire, suivant RCCM, iso24394, 9606, 287-1,B540.9,B527-9,EN 13067, EN13121-3, ISO 14732

*Assistance technique sur site, gestion des cahiers de soudage et qualifications des soudeurs ;

*Méthodes et moyens de contrôle, techniques,

*Contrôles visuels, tolérances des défauts de soudures, formations mises en place pour bureau d'étude, bureau des méthodes, réception de chantier, contrôleur qualité, soudeur,



Maîtrise des procédés manuels en qualité radio :

*TIG tuyauterie toutes positions, (aciers carbone, aciers inoxydable, alliages légers, inconel, uranus B6, , titane, dans des épaisseurs à partir de0.8mm) ;

*AEE tuyauterie, passe de pénétration en rutile, basique et rutilo cellulosique, expérience en réseau gaz et vapeur ;

*MIG/MAG sur tube et tôle ;

*OA tuyauterie aciers carbone, piquages ;

*Brasage sur acier, cuivre en réseau gaz

*électro-fusion (réseau d'eau ou gaz)

*soudage des thermoplastiques en polyfusion ou chalumeau a air chaud en buse ronde ou rapide