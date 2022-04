Christophe BEGUERY

42 ans, marié,2 enfants.



Responsable maintenance Adjoint de l’usine Gascogne Papier à Mimizan, usine à feu continu intégrant les départements énergie, cellulose et papier, leader européen de fabrication de kraft frictionné.

Missions:

-Assurer un taux de disponibilité de l’outil de production optimisé par rapports aux coûts engendrés et en assurer la pérennité :

-Animation d’un service interne de plus de 80 personnes (3x8 et journée) de l’intervenant au chargé d’affaires, tout corps d’état.

-Etablissement et gestion d’un budget (sous–traitance et pièces de rechange) intégrant le correctif, le préventif et les travaux d’amélioration et de rénovation.

-Suivi des différents contrats de sous traitance

-Attentif aux aspects Sécurité et Environnement