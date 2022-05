Patrice LADHOUE

Après mon BTS sur une fondation d'autodidacte, de sérieux et persévérance, mes diverses et riches expériences professionnelles, scellées d'une envie de réussir et de relever des challenges, ont édifié 20 années d'expériences probantes.



Homme d'action, orienté vers les résultats, et tourné vers le client.



ATOUTS DISTINCTIFS :

• Expérience professionnelle complète associant l'exploitation et le commerce en entreprise.

• Parcours démontrant adaptabilité et réalisme au travers des environnements traversés (Agence - multisite - terrain - Régions )

• Management méthodique, factuel, structuré et pédagogue assurant une mobilisation forte et pérenne des équipes.

• Autonome et rigoureux



Mes compétences :

Management d'équipes

Commercial

Informatique

Achats

Gestion budgétaire