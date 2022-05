Patrice LAFORGE

Je suis une personne reconnue par mes clients comme quelqu'un de très réactif, dans mes différents projets tout en sachant gérer mes affaires de l'étude à la réalisation en passant par la création ou le suivi des études, des cahiers des charges, des consultations, des alignements techniques, des négociations, des plannings pour le suivi et l'organisation des travaux afin de mener à bien le projet



Je suis consciencieux et aime le contact avec les fournisseurs et les partenaires clients que je consulte régulièrement pour réaliser les process en relation avec mes études. Je ne laisse pas la place au hasard dans mes différentes actions pour limiter tous points négatifs sur le résultat voulu.



Je suis actuellement disponible et en recherche d'emploi. Je suis motivé, professionnel J'aime aller au bout des choses. À très bientôt dans vos équipes



Mes compétences :

chargé d'affaires

Management

Amélioration continue

Ingéniérie

Automobile

Gestion de projet

microstation

autocad

technicien

projeteur

Production

Qualité

Lean IT

Microsoft Excel

Microsoft Word

PSN8

CATIA

Acces

Inventor autodesk

3D

Akka

Autodesk Inventor

Solidworks

Visual Basic