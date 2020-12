Xavier BECAMEL

Responsable maintenance dans une coopérative viticole, je gère une équipe qui réalise l'entretien des outils de production ainsi que les services généraux. Les expériences que j'ai eu chez SOCLAFORM ainsi que chez BIC m'ont apporté beaucoup d'atouts pour mener à bien les responsabilités qui me sont confiées chez MARRENON. Le poste que j'occupe maintenant est aussi très formateur, car le milieu vinicole est très différents de ce que je connaissais et je ne cesse d'apprendre des choses très intéressantes.

Nous avons réaliser l'agrandissement de l'usine et changer des lignes de production. J'ai aussi gérer l'installation d'un système de traitement de l'eau du forage.



Mes compétences :

logiciels offices

Maintenance industrielle

projets industriels

Management d'une équipe de maintenance

Management opérationnel

Organisation du travail