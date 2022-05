Patrice LALLEMAND

Bonjour,



"Ils ne savaient pas que c'etait impossible, alors ils l'ont fait !"



Bien que cette citation ne m'appartienne pas, elle resume assez bien ce qui motive ma vie professionnelle.



Rien de pire que l'immobilisme, attendre et subir.

Je prefere avancer et construire.



Apporter le changement pour une meilleure gestion.



Mes compétences :

Animation par intervalle court

Theorie des contraintes

5S

DMAIC

Management

Continuous Improvement

Six Sigma

Leadership

Gestino de budget

Stratégie