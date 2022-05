Patrice LALUMIERE

Spécialisé à la base dans la sécurité des systèmes d'information, dans le secteur informatique, j'ai travaillé dans différentes entreprises et SSII.



Mes activités sont :

Prestataire indépendant pour les opérateurs en télécommunication dans le secteur de l'Adsl ainsi que de la Fibre.



Formateur indépendant, j'interviens régulièrement sur des formations dans le secteur des télécommunications, mais aussi de l'informatique.



j'interviens aussi dans le secteur informatique, pour les particuliers ainsi que pour les entreprises





Géographiquement, j'interviens sur toute la France,



J'ai commencé ma carrière dans le secteur social puis j'ai suivi un cursus universitaire en psychologie , j'ai ensuite étudié l'informatique avec aujourd'hui un diplôme d'ingénieur aux Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication - (NTIC) Génie des réseaux multimédia orienté réseaux et systèmes.



Mes compétences :

Bureautique

formation

Télécommunications