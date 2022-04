Laurence LASCROUX

Après avoir travaillé pendant 14 ans en tant que formatrice de français langue étrangère pour adultes dans différents structures, j'ai développé du matériel pédagogique chez Hachette parallèlement à mon activité de Consultante en accompagnement professionnel, interculturel et linguistique. Je continue, actuellement, à accompagner les cadres expatriés dans leur prise de poste.



En 2004, j'ai réalisé un Master II de Sciences sociales en Développement de Compétences, Gestion de carrières et Reconnaissance des Acquis à l'Université François Rabelais de Tours dont le sujet de mémoire était l'expatriation, l'acculturation et l'auto-formation.



Je suis, ainsi, devenue consultante en développement de compétences. J'exerce des activités de bilans professionnels de compétences. J'anime des ateliers de techniques de recherche d'emploi. J'accompagne la validation d'acquis d'expérience.



Je me suis, également, spécialisée en expression écrite professionnelle. J'accompagne les professionnels francophones ou non francophones dans leur rédaction de documents administratifs et techniques.



Je prépare les étudiants ou les salariés aux concours administratifs (écrit et oral) niveau A et B.

Mes compétences :

Formation professionnelle

Pédagogie

Accompagnement

Coaching

Formation

Communication

Conseil

Ressources humaines