Marie Carmen PARATIAN

Conseillère en insertion professionnelle, j'interviens sur les aspects suivants: accompagnement au changement, aide à la prise de décision, projet d'orientation ou ré-orientation professionnelle, construction de projets professionnels, mise en valeur des compétences, travail sur le CV, simulation d'entretien, remobilisation, mise en place de partenariats, prospection et mise en relation employeurs, ...



Je suis également coach personnelle, professionnelle et propose également du coaching d'orientation scolaire et du bilan compétences.



Pour en savoir plus, ou me contacter :https://mparatian.wixsite.com/mcpcoaching



Mes compétences :

Bilan de compétences

Accompagnement collectif

Coaching scolaire

Coaching professionnel

Coaching individuel

Accompagnement individuel