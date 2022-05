Patrice LAMBA

Je suis une personne reconnue et perçue comme déterminée, dynamique en équipe et pleine de ressources.

De plus, j'ai acquis une expertise probante en management stratégique et organisationnel de types:



- sociales

- sanitaires

- éducation populaire

- éducation nationale

- éducation spécialisée



Fort d'un parcours transdisciplinaire et d'une capacité à se remettre en question, je puis être une alternative à bien de problématiques d'un ordre managériale et/ou de conseil.

Comprendre,analyser et diagnostiquer des situations complexes voire systémiques et les adapter à un environnement nouveau est une compétence que j'ai su façonné depuis une 20taine d'années.

Travailler avec moi est un gage de réussite et de plaisir à se dépasser globalement.



La difficulté n'est pas pour moi un obstacle mais un moyen de se découvrir autrement,de s'éprouver de façon saine et de mesurer encore les efforts en terme d'engagement et de motivation mais aussi la distance et le temps qu'il faudra consentir pour atteindre chaque objectif.



Mes compétences :

Ecoute

Fédérateur

Meneur d'homme

Observateur

Pragmatique

Sociable

Zen