Après 18 ans passés dans l'industrie de fabrication microélectronique, pour les secteurs aéronautique, militaire, spatial et automobile, j'oriente ma carrière dans le déploiement de solution Sage X3 dans l'industrie et plus particulièrement dans le secteur pharmaceutique.



Mes compétences :

Bio

Biotechnologie

Chef de projet

Développement produit

Economie

Energie

Énergie renouvelable

Isolation

Microélectronique

Semiconducteur

Solaire