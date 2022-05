Patrice LARCHER

Madame, Monsieur,



Vous recherchez un commercial capable de promouvoir et de vendre, de mettre en place des actions commerciales et de communication

Expansif et direct, je veux convaincre et j’aime gagner ; qualités inhérentes à la fonction de commercial.

Mon expérience professionnelle dans la promotion de sociétés de services a mis en avant mes facultés de maintien et de développement du portefeuille clients avec à la clé la confiance de ces derniers.



La rigueur, l’organisation et la disponibilité sont les atouts que je souhaite mettre à votre service.



Passionné par le relationnel, je suis prêt à m’investir et à réussir toutes les missions qui me seront confiées. Doté d’un bon esprit d’équipe, je suis sûre de m’intégrer rapidement.



Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire,



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel