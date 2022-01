Ingrid LARCHER

Issue du milieu de la communication et de l'événementiel, et après avoir approché le milieu de la production audiovisuelle au cours de mes expériences, j'ai choisi d'orienter ma carrière vers la post-production sonore. Aujourd'hui je suis pleinement investie au sein de la société WHAT FILMS, nouvel acteur de la post-production de programmes télévisés.

De nature dynamique et très communicative, je suis une femme passionnée de sport et d'expression artistique sous toutes ses formes... Mon parcours professionnel éclectique m'a permis d'apprendre le dépassement de soi, remettant sans cesse en question mes certitudes afin de préciser mes objectifs en fonction de ma personnalité et de l'énergie dédiée.

Mon désir est de conjuguer mes compétences avec mes passions et ainsi de travailler sur des projets dynamiques et créatifs.

Mon sens de l’organisation et mon habileté particulière à communiquer mon enthousiasme appuient mes objectifs pour une collaboration efficace. En outre, mon côté sportif et réactif représente un réel atout dans mon métier de directrice artistique sur les plateaux de doublage qui nécessite une grande autonomie et une flexibilité de tous les instants.

Toujours à l'écoute de nouveaux projets, je serais ravie de communiquer mon énergie.



Mes compétences :

Ski alpin

Post production

Sport

Tennis

Art contemporain