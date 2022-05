Patrice LAROCHE

Consultant SEO qualifié avec plus de cinq ans d'expérience, je suis à la recherche d'un poste où je peux fournir mes services spécialisés aux entreprises qui cherchent à développer ou élargir leur visibilité sur Internet. Voici un résumé de mes aptitudes acquises :

• Utilisation des technologies en ligne, des outils de réseaux sociaux, de la blogosphère, outils de recherche et du Web 2.0

• Appui technique pour l'optimisation de site web (statique et / ou dynamique) pour le référencement.

• Ecriture du contenu des pages d'un même site en différentes langues en fonction de la stratégie de

référencement tout en respectant la charte graphique

• Management et gestion de projet web de la conception à la livraison client.



Mes compétences :

SEO