Patrice LAROCHE

Madame, Monsieur,



Je suis à l'écoute du marché.



Avec une expérience de plus de 19 ans à mon actif, je suis parfaitement en mesure d'endosser les responsabilités de Responsable de compte distribution. Mon parcours m'a permis de développer mon esprit stratégique et je suis tout à fait à même de définir une politique commerciale. Mon esprit d'équipe est aiguisé et me permet ainsi d'être un véritable moteur pour mes troupes.



Ayant le sens du commerce, diplomate et disponible, je sais posséder toutes les atouts nécessaires pour réussir et ainsi faire de notre collaboration un succès partagé. J'espère avoir l'honneur de vous rencontrer pour mettre en regard mes compétences et vos exigences. Après plus de 19 ans dans le domaine de l'automatisme pneumatique, dans les Secteurs d’activités : Process, Pharmaceutique et Biotechnologies, Analyse et Médical, Automobile et pneumatiques, Agroalimentaire, Automation et Emballage, Technologie Proportionnelle, Sécurité des machines, Atmosphère Explosive.

Management de réseaux de distribution, DEXIS, SEFI, DORISE, BRAMMER.



Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de ma considération la meilleure.