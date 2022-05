QUI EST PATRICE LASSALLE-BAREILLES ? UN BEARNAIS FIER DE SES ORIGINES OSSALOISES…FORCE, COURAGE ET HONNEUR !



Epicurien, Adepte de la vie pastorale, je sais apprécier l’engagement, le courage, et le plaisir du partage …

Leader engagé, fidèle, respectueux et persévérant, ma philosophie de vie pourrait s'illustrer dans les propos d’Henri IV :

« Mes compagnons, Dieu est pour nous ! Nos ennemis sont les siens ! Ils sont deux fois plus nombreux que nous mais nous les vaincrons ! Si vous perdez vos cornettes, ralliez-vous à mon panache blanc : vous le trouverez sur le chemin de la gloire et de l’honneur ! ».



Je suis un HUMANISTE, je crois en l’Homme, aux rituels et traditions qui sont garant de l’accompagnement de son évolution…



MANAGER ET ENTREPRENEUR CONFIRME, 20 ans de management d'entreprises

dans le domaine de l’Industrie Pétrolière, le Transport et de la Logistique, des prestations de services aux entreprises, plus de 3000 salariés, 90 millions d’€ de CA auront été mon curseur supérieur d’une riche expérience professionnelle…

Directeur de la Coupe du Monde de Rugby à Bordeaux en 2007…rattaché au cabinet du préfet pour mieux comprendre l'organisation de l'administration…

C'est l'expérience de « l’évènementiel » qui fut à l'origine de mon arrivée chez COMMUNICA pour développer le caractère institutionnel de PREVENTICA International, et assurer un développement africain (Maroc, Sénégal, Cote d'Ivoire, Cameroun…), favoriser le développement économique des territoires en animant et coordonnant la relation

client-fournisseur !



« Se réunir est un début; rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est une réussite ». – Henry Ford



Mes compétences :

DIALOGUE SOCIAL

MANAGEMENT DES ORGANISATIONS MULTI SITES

GESTION DE PROJETS FRANCE ET INTERNATIONAL (AFRIQU