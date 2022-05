Patrice LASSERRE

Salarié d'Aéroports de Paris depuis 1987 au sein du Service Médical d'Urgence, en tant qu'ambulancier, après avoir travaillé au SAMU 93 à l'hôpital d'Avicenne, au SMUR de l'hôpital de Montfermeil et de l'hôpital de Coulommiers (77).

Depuis 1999, Infirmier DE au SMU de l'aéroports d'Orly et depuis 2002 Infirmier Coordonnateur.



Depuis1985, Moniteur national des premiers Secours, et depuis 2008 Formateur AFGSU ( Attestation de Formation aux Gestes et Soins d'Urgence). Avec le CESU 94, Participe au maintien des compétences aux 1er secours des PNC de la compagnie Air France, depuis 200.



Membre de l'association ADO-EF (Association Développement Orientation de l'Est Francilien) qui organise tous les ans à Chelles, le Forum des métiers et des Formations Post Bac.



En charge du programme d'échange "Youth Echange" pour le rotary de Chelles Marne et Chantereine (D1770)