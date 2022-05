Patrice LAURENT

Ayant terminé ma vie active en octobre 2009, j'ai désiré prendre le statut d'auto entrepreneur pour continuer à exercer mon métier sur un rythme différent et d'une manière plus attrayante.

Je prends à la base des projets de réunions d'entreprise, meeting, spectacles, évènements de toute nature et je les conduits jusqu'à leur terme sur le plan technique, logistique et humain. Mes trente années dans le secteur de l'évènementiel me permettent d'apporter à mes clients des solutions fiables et eprouvées..