Patrice LE MOIGNE

Agé de 42 ans avec plus de 20 ans d’activité professionnelle au sein de la gendarmerie, j’exerce depuis plus de 10 ans la fonction de directeur de cercle mixte en restauration collective et hôtellerie.



La variété de mes expériences professionnelles m’a permis d’acquérir des compétences que j’ai mises à contribution dans le cercle que je dirige, en réalisant divers projets qui furent appréciés de ma hiérarchie et de ma clientèle.



Ma première mission a été de manager, d’encadrer et de dynamiser une équipe renouvelée et de la guider sur les objectifs à atteindre. A cet effet, j’ai créé de nombreux outils afin de piloter cet établissement, avec une fierté particulière quant à la mise en place de la comptabilité partie double et la démarche HACCP.



Les différents projets et travaux réalisés en tant que responsable, tels que la restructuration de la salle restaurant, la réalisation de l’aire de jeux extérieur pour les enfants ainsi que l’aire de carbet m’ont permis d’entretenir et d’améliorer mon sens de l’organisation.

Par ailleurs, dans un domaine privé, mon épouse et moi même avons créé depuis plus deux ans, deux gîtes, dont voici les coordonnées du site internet :









Mes compétences :

création de gite

Négociation commerciale

Gestion financière et comptable