Patrice LE PIHIVE

- CONCEPTEUR



De Programmes de Prévention au sein de la société EMTC

(e-MAGE MTONCORPS sarl)

Cette société développe les Programmes et les outils de Formation MTONDOS de "BIEN-ÊTRE - SANTÉ - PRÉVENTION" dans les Écoles, dans les Entreprises et dans les Spas.



www.mtondos.com

http://entreprise.mtondos.biz



- THÉRAPEUTE



Ostéopathe, Masseur- Kinésithérapeute , Licencié en Psychologie Clinique, Paris 7

Enseignant de Yoga-Aïki



Recherche d’une approche globale qui réalise une synthèse entre les différentes thérapies manuelles, l’art du Massage, et les pratiques de soin et de posture issues du yoga et de l’énergétique chinoise.

La dimension psychologique permanente d’écoute et d’attention à l’autre permet l’adaptation fine du soin et des techniques utilisées en fonction des besoins de chacun.

Longue pratique auprès d’une clientèle internationale à Saint Tropez (Cabinet de soin à Cogolin et sur la plage Moorea de Pampelonne) à Paris, Saint Barth, New-York et Marrakech.



www.patrice-massage-sttropez.com





- FORMATEUR :

www.patrice-massageformation.com



Une passion pour l’enseignement d’un savoir faire original autour de fondamentaux rigoureux et explicités et de la recherche de l'excellence gestuelle en thérapie manuelle et posturale



Formation au massage sur table : Trois niveaux en progression

Formation au massage sur chaise (Amma Assis)

Formation « Techniques crâniennes et Réflexologie »

Formation à l’Aquamassage PLP (Protocole original en eau chauffée et sonorisée)

Formation à la pratique posturale





- ACTEUR e-SANTÉ

Intervenant en entreprise, co-concepteur du Programme MTONDOS



Les programmes MTONDOS visent à développer une vraie culture de la Prévention pour tous, au plus proche des besoins, dans les écoles, dans les entreprises et dans les SPAS, en s’appuyant sur la disponibilité et la puissance des outils numériques.



Des Formations à l'utilisation des outils pédagogiques numériques sont proposées aux kinésithérapeutes souhaitant rejoindre le réseau national d'intervenants MTONDOS.



Acteur e-Santé, MTONDOS propose trois niveaux d’intervention, qui s’adaptent parfaitement aux nécessités de présentation, de compréhension et de réponse aux besoins des opérateurs et des entreprises.





- Des interventions ponctuelles:

Communications et informations qui contribuent à installer et à diffuser les concepts de prévention, d’ergonomie et d’e-santé dans et autour de l’entreprise.







- Des interventions de formation:



Formations dans les écoles selon une convention nationale

Formations en entreprises incluant: bilans ergonomique, formations sur site en présentiel, -e-learning, logiciels sur mesure, objets connectés, training de suivi sur IMOOVE

Mise en place de Programme de Santé- Prévention pour les SPAS



- Des interventions régulières:



Pérennisation concrète des bonnes pratiques et des bons usages indispensables pour ancrer l’ergonomie et la prévention dans le fonctionnement quotidien des différents secteurs de production

Ateliers réguliers:

Massage- Ostéopathie- Auto-massage- e-Ball- Éducation posturale et gestuelle- Yoga-Lutte contre le stress et communication, training de suivi sur IMOOVE.

http://entreprise.mtondos.biz/ergonomie-en-entreprise-r22317.html



Mes compétences :

Yoga

Ostéopathie

Conférencier

Formation