Patrice LECHON

Après 20 ans d'expériences professionnelles acquises au sein des directions financières de différents Groupe . J'ai décidé de mettre à la disposition des entreprises l'ensemble de mes compétences.

Début 2013, j'ai crée le cabinet P&L SOLUTIONS pour accompagner les entreprises de toutes tailles et de tous secteurs dans leurs projets de développement et devenir leur partenaire privilégié.

Comme Directeur Financier à temps partagé, j'accompagne les entrepreneurs au démarrage ou lors d'opérations de croissance, je mets en place les outils de pilotage, la gestion de trésorerie, et aide à la recherche de solutions de financement nécessaires à la pérennité des entreprises, enfin j'organise et forme les services financiers, comptables et de gestion.

Je développe également une offre d'externalisation et/ou d'accompagnement à l'élaboration des comptes consolidés en normes françaises et internationales.

Alors n'hésitez pas, faisons équipe !





Mes compétences :

CONSEIL

CONSOLIDATION

REPORTING

EXPERTISE

BFR

Audit

LBO

Management