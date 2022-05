Retraité depuis juillet 2016

Manager de transition spécialisé dans les domaines administratif, financier, juridique, ressources humaines et direction générale de PME, j’interviens auprès d’entreprises et d'établissements du secteur sanitaire et social dans des situations nécessitant la conduite du changement, la conduite de projets, un accompagnement ponctuel du dirigeant ou d'une équipe.



Mes compétences managériales :

- Accompagnement du dirigeant

- Management d'équipes, retrouver de la motivation

- Accompagnement des équipes au changement

- Management et conduite de projets stratégiques et d'organisation

- Animation de la politique RH

- Relations et négociations avec les partenaires sociaux



Mes compétences spécifiques :

- maîtrise des outils de direction financière (comptabilité générale, analytique, budgétaire, contrôle de gestion, reporting et gestion de trésorerie)

- gestion des ressources humaines

- gestion financière des établissements de santé publics et privés (SSR, MCO et EHPAD)

- gestion de crise (plan de redressement, plan sociaux)

- pratique des collectivités territoriales

- maîtrise des systèmes d'information

- très bonne connaissance de l'environnement associatif





patrice.lecomte.49@gmail.com



