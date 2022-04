Fréderique FOUCHARD -ADAM

Formatrice depuis 1990, en communication et efficacité personnelle et professionnelle, mes interventions pédagogiques mettent l'accent sur les connaissances, les méthodes et les outils à acquérir permettant de mettre en place des comportements efficaces dans toutes les situations de communication.



A titre indicatif, ces interventions portent sur les thèmes suivants :

- être performant dans sa prise de parole pour faire face aux situations difficiles

- rester maître de ses émotions en toutes circonstances

- développer son aisance relationnelle pour instaurer des relations de confiance

- gérer les situations de stress



Je fais le choix de m'appuyer sur les techniques théâtrales et les ateliers de pratique pour permettre le transfert des situations expérimentées vers différents contextes professionnels.

etc...



Je propose mes services aux associations, organismes de formation professionnelle, entreprises, collectivités...