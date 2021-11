Emilie VACHER

Fédérateur de talents au service de l'excellence digitale, Néo-Soft est un Groupe indépendant de conseil en transformation numérique. Reconnu pour lexpertise de ses 1 300 consultants et ses 16 implantations dans 4 pays, nous sommes spécialisés dans 5 domaines d'expertise :

Conseil & Gestion de projet

Domaine applicatif

Systèmes & Réseaux

Cybersécurité grâce notre filiale dédiée Cogital

Data



Notre triple certification (ISO 27001 pour la sécurité, ISO 9001 pour la qualité et le label Engagé RSE AFNOR pour la Responsabilité Sociale des Entreprises) vise à apporter lexpertise de nos consultants dans un environnement sécurisé pour nos clients.



Nous intervenons auprès des Grands Comptes, PME et start-ups des secteurs suivants :

Banques & Assurances

Télécoms & Médias

Aéronautique & Spatial

Défense

Santé & Prévoyance

Secteur public

Industrie, Transport & Energie

Retail

Service

Distribution



Animés par une forte exigence sociétale et engagés sur les enjeux environnementaux, nous nous mobilisons au quotidien pour le bien-être de nos consultants, une démarche récompensée par le label Engagé RSE depuis 2013 et lobtention du label Happy At Work 2020.



Forts d'une politique humaine unique et innovante, nous nous engageons également contractuellement pour vous en renonçant à la période dessai employeur.