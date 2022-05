Patrice LEDOUX

SODIJANTES INDUSTRIE, basée à Falaise dans le Calvados, maîtrise depuis 20 ans la fabrication de jantes agricoles sur mesure, à l'unité ou moyenne série.



La société, créée en 1995, reprise par Philipe DE BOUDE en 2001, est aujourd’hui confiée entre les mains de sa fille, Stéphanie DE BOUDE.



L’usine s'étend aujourd’hui sur 3 000 m², et compte une équipe de 20 à 25 salariés aux métiers très variés : chaudronnerie, soudure, peinture, bureau d’étude, retail/logistique et commerce. SODIJANTES réalise un chiffre d'affaires de plus de 4 millions d’euros. "Nous vendons sur la France entière et un peu à l’export. Nos fournisseurs se trouvent un peu partout en Europe. Parmi les quatre fabricants Français sur le marché, SODIJANTES se positionne comme le leader grâce à la qualité de service et du produit. Nous ne sommes pas les moins chers, mais je ne vends pas un prix !" nous précise Stéphanie DE BOUDE. "Lorsque j’ai pris la direction, j’ai tenu à tout connaitre pour être au plus proche des préoccupations de mes équipes et de mes clients. J’essaie de rester femme dans ce milieu d’hommes, je porte des talons, des robes lorsque je vais voir mes clients, mais je sais troquer aussi mes escarpins pour une paire de bottes et aller dans les champs avec eux. Au début ils étaient surpris, maintenant ils me connaissent."



"J'ai placé au centre du fonctionnement de l'entreprise plusieurs principes : le sens de l’humour et de la légèreté. Célébrer les succès, créer un climat de confiance et une certaine transparence avec les équipes sur ma vision à court et moyen terme sont importants. Les services ne sont pas cloisonnés physiquement, je travaille avec eux en open space. Le fait de partager un lieu ouvert et la vie de l’entreprise permet 30 à 40% d’efficacité en plus et de réactivité pour nos clients et fournisseurs. Si je cloisonne tout s’arrête !"



Depuis la reprise en 2001, toute l’attention de l’entreprise a été portée sur la diminution des coûts et la maîtrise de la production. C’est ainsi que de nombreux investissements ont été réalisés pour se doter de machines performantes et d’outil de manutention. "Se moderniser était indispensable pour accroître notre compétitivité et maintenir un niveau de sécurité et réduire la pénibilité au travail."



En 2010, SODIJANTES INDUSTRIE a mis au point un nouveau procédé le "télégonflage" directement branché sur le circuit pneumatique du système de freinage du tracteur. Cette technologie confère à SODIJANTES d’être référencé auprès des plus grands constructeurs de matériels agricoles (Class, Mace Fergusson entres autres...) et également chez tous les grands distributeurs. "La qualité et l’innovation sont deux éléments essentiels de la stratégie de l’entreprise qui permettent de renforcer notre position concurrentielle sur des marchés évolutifs, assurer notre croissance et ainsi développer une compétitivité durable. La société possède un système de management qualité qui n’est toutefois pas certifié « c’est dans notre ADN ». Notre objectif n’est pas de doubler la production mais de rester le leader sur le marché. Tester, s’adapter aux demandes toujours plus improbables les unes des autres de nos clients, tel est notre défi au quotidien. L’innovation, est notre chemin d’accès pour une nouvelle clientèle."



"Lorsque j’étais plus jeune, je ne m’étais pas imaginer diriger une entreprise, ce que je voulais c’était parcourir le monde. Je voyage aujourd’hui grâce à l’entreprise, je me déplace chez mes clients et par la participation à une dizaine de salons par an dont les plus connus comme le SIMA, le mondial des fournisseurs de l'agriculture et de l'élevage ou encore le Salon international de l’agroéquipement, Agritechnica, à Hanovre en Allemagne."





