Je m'appelle Patrice Leduc.

J'ai 52 ans.

Je suis marié et j'ai deux enfants.

J'habite L'Horme à proximité de Saint Etienne.

Je suis actuellement coordinateur Bureau Méthode dans la société TORBEL.

Jusqu'au 30/04/2010 j'étais salarié de SETFORGE ENGINEERING en tant que chef de projets. Je suis resté 5 ans à SETFORGE avant d'être licencié économique.

Avant SETFORGE j'ai travaillé 15 ans dans la sidérurgie (forge et métallurgie) au sein de la même société dont le dernier nom est Aubert et Duval.



J'ai occupé des fonctions de technicien mais aussi d'encadrement(équipe en 3 postes)dans le domaine de la forge à chaud, mi-chaud et froid.

J'ai fait des missions de formation métier et de tutorat (CAP, Bac Pro. en forge) en collaboration avec un GRETA.



Mes compétences :

CATIA V5

Chef de projet

SolidWorks

As400

Réalisation de devis